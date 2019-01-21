【地皮截標】天俊測量師料啟德第４Ｃ區５號地皮估值７９﹒４億元

《經濟通通訊社２１日專訊》九龍啟德第４Ｃ區５號地皮招標估值將於本星期五（２５日）

截標，天俊測量師行執行董事張楚然表示，是次招標的４Ｃ區第５號地皮與４Ｃ區４號及啟德郵

輪碼頭為鄰，並享維多利亞港海景，相信可吸引大型發展商入標競投，估計每方呎樓面地價達１

２９６０元，估值７９﹒３５億元。

該九龍啟德第４Ｃ區第５號的地皮地盤面積約１０２０４２平方呎，用作非工業╱酒店用途

，可建樓面總面積約６１２２５６平方呎，高度限制水平基準為９５米，上蓋面積不多於７０％

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