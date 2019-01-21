《經濟通通訊社２１日專訊》九龍啟德第４Ｃ區５號地皮招標估值將於本星期五（２５日）
截標，天俊測量師行執行董事張楚然表示，是次招標的４Ｃ區第５號地皮與４Ｃ區４號及啟德郵
輪碼頭為鄰，並享維多利亞港海景，相信可吸引大型發展商入標競投，估計每方呎樓面地價達１
２９６０元，估值７９﹒３５億元。
該九龍啟德第４Ｃ區第５號的地皮地盤面積約１０２０４２平方呎，用作非工業╱酒店用途
，可建樓面總面積約６１２２５６平方呎，高度限制水平基準為９５米，上蓋面積不多於７０％
。（ｋｙ）
21/01/2019 18:28
【地皮截標】天俊測量師料啟德第４Ｃ區５號地皮估值７９﹒４億元
《經濟通通訊社２１日專訊》九龍啟德第４Ｃ區５號地皮招標估值將於本星期五（２５日）
截標，天俊測量師行執行董事張楚然表示，是次招標的４Ｃ區第５號地皮與４Ｃ區４號及啟德郵
輪碼頭為鄰，並享維多利亞港海景，相信可吸引大型發展商入標競投，估計每方呎樓面地價達１
２９６０元，估值７９﹒３５億元。
該九龍啟德第４Ｃ區第５號的地皮地盤面積約１０２０４２平方呎，用作非工業╱酒店用途
，可建樓面總面積約６１２２５６平方呎，高度限制水平基準為９５米，上蓋面積不多於７０％
。（ｋｙ）
|生財有道21/01/2019
港樓連續9年成全球最難負擔 上車需21年不吃不喝
|FOCUS21/01/2019
【FOCUS】中國增長28年最弱 升市勿忘「苦日子」
|生財有道21/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：中生跌至保歷加通道中軸吸
|國際動態21/01/2019
特朗普擬寬移民政策 換圍牆撥款
|香港政情18/01/2019
政府宣布向60至64歲綜援人士提供每月1060元就業支援補助金
|生財有道18/01/2019
【嚟緊炒D乜】嘉里物流(636)技術走勢轉好 短線13元在望
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰