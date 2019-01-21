《小傳日記》神州增長低，淡友卻未歸；憧憬救經濟，好友唔閉翳！

《小傳日記》上周五（１８日）花旗國道指又漲３００幾點，憧憬美中月底貿易談判有好結

果。但係香江呢邊都係遇到小小阻力，今早輕微低開４０幾點，主要因為缸友們都係等緊神州第

四季嘅經濟數據。國家統計局之後公布，第四季國內生產總值（ＧＤＰ）增長輕微降至６﹒４巴

仙，但總算符合「孖屐」預期，係２００９年一季度以嚟最慢增速；全年增速就錄得６﹒６巴仙

，係２８年以嚟最差表現，但就成功保住舊年３月兩會時提出嘅「６﹒５巴仙左右」嘅「他屐」

！

缸友都總算鬆一口氣，而數據轉弱下，「孖屐」憧憬中央會更加落力救經濟，香江魚缸最多

急彈２３２點，高見２７３２３點。不過，喺部分中港地產股嘅回吐下，魚缸升勢未能再擴大，

最終恆指埋單收報２７１９６點，升１０５點或近半巴仙，成交額９０３﹒３６億銀跌唔夠２個

巴仙。國貨佬指數收報１０７１３點，升７６點或近１巴仙。

Ａ場都因為神州ＧＤＰ符預期而造好，上證收報２６１０點，升１４點或超過半巴仙。

大隻藍戰士普遍靠穩，大象（００００５）牛皮無升跌，報６５﹒３５元銀；生發發

（００３８８）升近２巴仙，報２４３蚊；ＱＱ（００７００）升近１巴仙，報３４０蚊；中移

動（００９４１）升兩格報８０﹒９５銀；ＡＩＡ（０１２９９）雖然獲大和唱好，但都要逆市

碌低近２巴仙，報６８﹒６銀。



＊舜宇有氣勢缸友好欣慰，高位先急徹內房逆市跌＊



上個禮拜舜宇被三間大行唱好，主要都係話手機設備開始回暖，其中里昂雖然降舜宇

（０２３８２）「他屐」，由９２﹒４６銀降至９１﹒１４銀，但依然維持「掃貨」評級，股價

今日漲近６巴仙，報７５﹒６銀，仲要連升咗兩日，加埋彈起近１４巴仙，喺全日最勁嘅藍戰士

！其他手機設備股冇乜料到，比亞迪電子（００２８５）跌兩格，報９﹒２８銀；丘鈦

（０１４７８）彈起近半巴仙，報４﹒１９銀；瑞聲（０２０１８）跌近半巴仙，報４８蚊；鴻

騰精密（０６０８８）跣低逾２巴仙，報３﹒５７銀。

融創（０１９１８）今日話要大嗱嗱用１２６億人仔買起京滬核心地段，缸友聽到咁大筆數

都嚇一嚇，都係睇定Ｄ先「掃貨」，今日股價只係彈起一格，報２６﹒４銀。其他內房喺上個禮

拜上試完高位後都要先行回落，中海外（００６８８）跌近２巴仙，報２７﹒３５銀；潤地

（０１１０９）跌近２巴仙，報３０﹒５５銀；碧桂園（０２００７）升逾１巴仙，報９﹒８３

銀；「四條三」恆大（０３３３３）跌逾１巴仙，報２２﹒５５銀。



＊京城助車企吉利最神醒，賭股獲睇好新濠冇走寶＊



藍籌砵砵車吉利（００１７５）舊年賣車成績唔係好啱「孖屐」胃口，搞到吉利一度變身做

潛水艇，下試返十蚊水平。不過，之後中央話要谷內需救經濟，又點少得砵砵車，而京城政府最

新就公布話會補助１３間車企，佢地將會獲得新能源汽車補助資金，總金額共有５２１８萬人仔

，當中就包括吉利。雖然筆錢唔算好多，但總算係一個好消息，吉利全日彈起近４巴仙，報

１２﹒７４銀。華晨（０１１１４）今日有Ｄ運滯，話要出售華晨寶馬兩成半股權予寶馬，作價

２９０億人仔，不過，缸友以乎唔太睇好呢單大「刁」，全日跌咗近３巴仙，報６﹒７４銀。

其他街坊有運行，比亞迪（０１２１１）同廣汽（０２２３８）都彈起約２巴仙，報４４﹒７５

銀同８﹒４７銀。

瑞信今日唱好濠賭股，仲話新濠（００２００）係所有街坊中，舊年第四季ＥＢＩＴＤＡ增

長最強，主因其新酒店「摩珀斯」開業，新濠全日即急彈超過半成，報１７﹒５４銀。瑞信都睇

好美高梅（０２２８２），話佢會受惠美獅美高梅表現，ＥＢＩＴＤＡ都會有強勁增長，全日升

咗近３巴仙，報１４﹒１８銀。一哥銀娛（０００２７）就跳起超過２巴仙，報５０﹒３５銀。

永利馬交（０１１２８）亦都走高逾３巴仙，報１８﹒０６銀。



＊藥監局放話中生卻墜下，豬肉佬有運旺旺今飲恨＊



上個禮拜因為有大行唱好醫藥佬，話佢地消化帶量採購呢個壞消息已經七七八八，仲話佢地

估值吸引，中生製藥（０１１７７）上個星期加埋爆升近一成九，但到咗今日就無奈走樣，回吐

近４巴仙，報６﹒２３銀，仲要係跌幅最大藍戰士！街坊三生製藥（０１５３０）上日爆升近一

成後，轉咗頭今日就蒸發近４巴仙，報１２﹒１銀。石藥（０１０９３）都算有運行，升咗一格

，報１３﹒１２銀。綠葉制藥（０２１８６）跌咗超過３巴仙，報５﹒５５銀。藥監局今日話，

將加快臨床急需同罕見病治療藥品嘅審評審批，但只有藥明康德（０２３５９）有反應，佢全日

爆升近一成一，報７７﹒４５銀，仲要係全日最高位兼創上市新高！

豬肉佬萬洲（００２８８）就突圍而出，事關花旗話，萬洲旗下雙匯集團擬進行架構重組，

對佢冇咩影響，維持佢「掃貨」評級，「他屐」７﹒１６銀。萬洲全日彈高近３巴仙，報

６﹒８６銀。其他內需佬冇乜料到，旺旺（００１５１）插咗近２巴仙，報６﹒０３銀。蒙牛（

０２３１９）跣低唔夠半巴仙，報２５﹒４銀。



＊天然氣增長燃氣佬上漲，煤產量走高神華有得撈＊



神州統計局公布去年全年天然氣產量升７﹒５巴仙至１６１０億立方米，燃氣佬今日個別發

展，中燃氣（００３８４）今朝錄得超過１２億銀交叉盤，全日走低２巴仙，報２５﹒４銀。中

國油氣（００７０２）跟跌４巴仙，報０﹒１４２銀。港華燃氣（０１０８３）仆低超過１巴仙

，報６﹒１５銀。天倫燃氣（０１６００）升２巴仙，報６﹒８５銀。中裕燃氣（０３６３３）

跟升近４巴仙，報７﹒８６銀。

統計局亦宣布，祖國去年１２月份原煤產量約３﹒２億噸，同比增長２﹒１巴仙；去年全年

原煤產量３５﹒５億噸，同比亦走高５﹒２巴仙，今日煤炭佬大部分都笑呵呵，中國神華

（０１０８８）升逾４巴仙，報１９﹒４８銀，最高見１９﹒５６銀，創約２個月高位，叻！兗

州煤業（０１１７１）亦升逾半個巴仙報７﹒１５銀。但係中煤能源（０１８９８）跌逾１巴仙

收３﹒２５銀。請請！



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