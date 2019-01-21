內地ＧＤＰ符預期，港股升１０５點收２７１９６，成交９０３億元

《經濟通通訊社２１日專訊》美股上日高收大漲３３６點，港股今早則缺乏方向，僅僅高開
４３點報２７１３４點，其後受中國內地公布ＧＤＰ數據，全年增速錄得６﹒６％，符合政府年
初定下的「６﹒５％左右」增長目標，港股受帶動最高見２７３２３點升２３２點，隨後升幅收
窄，全日收報２７１９６，升１０５點或升０﹒３９％，主板成交９０３﹒３６億元微跌不足
２％；國企報１０７１３，升０﹒７２％或升７６點。上證報２６１０，升１４點或升
０﹒５６％，成交１３９９﹒１５億元人民幣。
重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報６５﹒３５元；港交所（００３８８）升
１﹒５％，報２４３元，盤中一度見２４５﹒４元創下七個月高位；騰訊（００７００）走高
０﹒８９％，報３４０元；中移動（００９４１）微升０﹒１２％，報８０﹒９５元；友邦保險
（０１２９９）則跌１﹒８６％，報６８﹒６元。
＊舜宇升逾５％冠藍籌，醫藥股普遍向下＊
手機設備股個別發展，舜宇光學（０２３８２）升５﹒５１％，報７５﹒６元，為全日最佳
藍籌；中興（００７６３）升３﹒３６％，報１５﹒９８元；聯想集團（００９９２）揚
２﹒６７％，報５﹒７６元；丘鈦科技（０１４７８）跟升０﹒４８％，報４﹒１９元；瑞聲
（０２０１８）走低０﹒４１％，報４８元；鴻騰精密（０６０８８）跌２﹒１９％，報
３﹒５７元。
醫藥股普遍走低，中生製藥（０１１７７）跌３﹒５６％，報６﹒２３元，為全日最差藍籌
；綠葉製藥（０２１８６）跌３﹒１４％，報５﹒５５元；三生製藥（０１５３０）跌
３﹒８２％，報１２﹒１元；藥明康德（０２３５９）升１０﹒６４％，報７７﹒４５元，招商
證券首予買入投資評級，目標價為１０１﹒９０元。
＊油價反彈航空股回軟，財險失守十天線＊
油價反彈令部分航空相關股走弱，東航（００６７０）走低０﹒２１％，報４﹒７７元；首
都機場（００６９４）微跌０﹒２７％，報７﹒２８元；南航（０１０５５）跌１﹒４６％，報
５﹒３９元；瑞港集團（００３５７）則升１﹒０４％，報６﹒７８元；國泰（００２９３）揚
１﹒３３％，報１２﹒２２元。
內險股普遍向下，財險（０２３２８）跌２﹒８９％，報８﹒０６元，失守十天線
（約８﹒１６１元）；太平（００９６６）走低２﹒７８％，報２１元；新華保險
（０１３３６）微跌０﹒８３％，報３０元；太保（０２６０１）跌０﹒５５％，報
２７﹒０５元；平保（０２３１８）則升１﹒０４％，報７２﹒６元；中再保（０１５０８）
走高１﹒２４％，報１﹒６３元。（ｍｗ）