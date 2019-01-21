《經濟通通訊社２１日專訊》政府就去年《財政預算案》提出的補漏拾遺方案、向符合條件
的１８歲或以上市民派發４０００元津貼，有關申請表格在今日起開始派發，市民今天起可在計
劃的專頁（ｃｓｓ﹒ｇｏｖ﹒ｈｋ）下載申請表格，或到民政事務總署各區民政諮詢中心、在職
家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處或在職家庭津貼辦事處索取。
關愛共享計劃今年２月１日起至４月３０日正式接受申請，申請人需以書面形式交表。
（ｃｗ）
21/01/2019 11:44
【補鑊四千】關愛共享計劃申請表格今日起派發，２月１日接受申請
《經濟通通訊社２１日專訊》政府就去年《財政預算案》提出的補漏拾遺方案、向符合條件
的１８歲或以上市民派發４０００元津貼，有關申請表格在今日起開始派發，市民今天起可在計
劃的專頁（ｃｓｓ﹒ｇｏｖ﹒ｈｋ）下載申請表格，或到民政事務總署各區民政諮詢中心、在職
家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處或在職家庭津貼辦事處索取。
關愛共享計劃今年２月１日起至４月３０日正式接受申請，申請人需以書面形式交表。
（ｃｗ）
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