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21/01/2019 09:05

【駐京專電】中證監發審委２１人入選擬任名單，淘汰率達６０％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中證監公示第十八屆發審委委員擬任人選
，原本預計會有３５人的發審委委員團隊，僅有２１人進入最後公示環節，相較此前公示的５３
位候選人名單，淘汰率高達６０％。
　　公示名單包括：中證監發行監管部副主任郭旭東，來自各地證監局的有９人，深交所３人，
律師５人，會計師３人。也就是說，來自中證監系統外的委員為８人，佔公示委員總數的３８％
。其中，來自律師事務所的擬任委員有：北京國楓的馬哲、金杜上海分所的牟蓬、上海錦天城李
和金、嘉源上海分所陳鶴嵐、德恆黃偵武。會計師擬任委員有：天健所李德勇、普華永道中天所
沈潔、中匯所周海斌。
　　按照常規，最後公示名單是包括證監會內部、派出機構及證監會系統外的所有擬任者，正式
任命名單基本不會再有新增人員。這意味著，本次委員篩選過程十分嚴格。
　　中證監於２０１８年１１月２７日對第十八屆發審委委員候選人進行公示。進入公示範圍的
共有５３人，包括：中證監派出機構１８人、證券交易所７人、會計師事務所１５人、律師事務
所１３人。其中，天健所、畢馬威華振、天職國際等三家會計師事務所分別有２位候選人入選。
按照證監會最新修訂的發審委制度，發審委人數將由６６人改為３５人。
　　中證監於２０１７年聘任的第十七屆發審委委員共有６３人，包括４２人專職委員，２１人
兼職委員；證監會２０１４年聘任的第１６屆主板發審委委員為２５人，第六屆創業板發審委委
員名單亦有３５名。與前兩屆發審委委員相比，本次可稱為「最簡」發審委陣容。

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