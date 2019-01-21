【政策風向】傳中國計劃將今年新發專項債規模設在２﹒１５萬億

《經濟通通訊社２１日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，中國計劃將２０１９年新發專

項債規模設在２﹒１５萬億元（人民幣．下同），這一規模將較去年額度擴容六成，最終額度仍

有待３月召開的全國人民代表大會審議通過。

這一計劃規模基本符合機構此前預期，中金公司於去年年底的報告中預計，２０１９年專項

債發行規模超過２萬億；《經濟參考報》也引述多家機構稱，新增專項債額度或擴容至約２萬億

元左右。（ｂｉ）

