《經濟通通訊社２１日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，中國計劃將２０１９年新發專
項債規模設在２﹒１５萬億元（人民幣．下同），這一規模將較去年額度擴容六成，最終額度仍
有待３月召開的全國人民代表大會審議通過。
這一計劃規模基本符合機構此前預期，中金公司於去年年底的報告中預計，２０１９年專項
債發行規模超過２萬億；《經濟參考報》也引述多家機構稱，新增專項債額度或擴容至約２萬億
元左右。（ｂｉ）
21/01/2019 15:29
【政策風向】傳中國計劃將今年新發專項債規模設在２﹒１５萬億
《經濟通通訊社２１日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，中國計劃將２０１９年新發專
項債規模設在２﹒１５萬億元（人民幣．下同），這一規模將較去年額度擴容六成，最終額度仍
有待３月召開的全國人民代表大會審議通過。
這一計劃規模基本符合機構此前預期，中金公司於去年年底的報告中預計，２０１９年專項
債發行規模超過２萬億；《經濟參考報》也引述多家機構稱，新增專項債額度或擴容至約２萬億
元左右。（ｂｉ）
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