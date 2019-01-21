【數據解讀】交行：今年經濟呈下行壓力關稅影響凸顯，基建或回升

《經濟通通訊社２１日專訊》交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，中國ＧＤＰ數

據跟預期差不多，完成了全年目標。２０１８年出口還是加速的，但消費和投資增速均放緩，說

明經濟增速回落的主要原因是內需的放緩，受政策面收緊帶來的疊加共振影響，雖然下半年有所

放鬆，但政策還有一定的滯後效應。

唐建偉表示，２０１９年經濟還是有下行壓力，預計增速在６﹒３％。首先出口很明顯已走

弱，加徵關稅的負面影響會凸顯出來，加上全球經濟放緩，全年難以樂觀，可能會比２０１８年

明顯走低。樂觀一點，以美元計價的出口同比增速全年可能在５％左右。

不過對２０１９年不悲觀，預計經濟運行比２０１８年更溫和一些，財政和貨幣政策逆周期

調節已在路上。赤字率會比２﹒６％高一些，恢復到３％也是有可能的，貨幣政策關鍵是疏通貨

幣政策的傳導渠道。

他認為，消費增長主要受到住房和汽車消費走弱的拖累，因為居民收入增速開始放緩，均不

利於消費；投資唯一能夠寄希望的就是基建投資，財政和貨幣政策逆周期調節或帶動基建投資回

升，隨著專項債發行和ＰＰＰ等推進，基建投資增速有望回升，但房地產和製造業投資不是太樂

觀，２０１９年預計會比較低，整體投資增速今年料在５﹒５％左右。（ｂｉ）

