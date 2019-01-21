  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/01/2019 14:27

【數據解讀】社科院：料經濟增長及通脹均下滑，需財政政策發力

　　《經濟通通訊社２１日專訊》社科院世界政治與經濟研究所研究員張明表示，２０１９年增
長和通脹均會下滑，宏觀政策應扮演更加重要的角色，貨幣政策已放鬆，進一步加快寬鬆的空間
非常小，關鍵就看財政政策發力。
　　首先，赤字率要不要突破３％，第二看地方專項債規模會不會明顯上升，比如１﹒５３萬億
（人民幣．下同）上升到２萬億以上、甚至２﹒５萬億，第三國債發行規模會不會顯著增長，第
四就是本輪的財政放寬究竟是以減稅為主，還是以增加支出為主，這些都是需要逼切解決的問題


＊貿易順差萎縮，投資增速進一步下滑＊

　　張明指出，儘管ＧＤＰ增速表面上看起來還比較合理，但要看到背後的隱憂。第一是貿易順
差和２０１７年相比是有萎縮的，對經濟增長貢獻是負的，１２月進出口增速在明顯回落，
２０１９年貿易順差對經濟的貢獻恐怕還是負的。
　　第二是投資，下降比較快的是基建投資。２０１８年傳統口徑的基建投資到年底幾乎是零增
長，甚至負增長，房地產投資比較穩定，製造業投資表現還可以，但２０１８年製造業投資裡面
很多是改建、而非新建，主要是企業為了應對節能環保、監管加強而做的，很難持續，再加上工
業企業利潤下滑明顯，製造業投資增速在２０１９年下滑是大概率事件。所以下行壓力主要體現
在貿易順差的萎縮以及投資增速的進一步下滑，另外隨著貿易摩擦對出口的不利影響進一步凸顯
，民間投資增速在２０１９年下滑也是大概率事件。（ｂｉ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS21/01/2019
【FOCUS】中國增長28年最弱 升市勿忘「苦日子」
生財有道21/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：中生跌至保歷加通道中軸吸
國際動態21/01/2019
特朗普擬寬移民政策 換圍牆撥款
香港政情18/01/2019
政府宣布向60至64歲綜援人士提供每月1060元就業支援補助金
生財有道18/01/2019
【嚟緊炒D乜】嘉里物流(636)技術走勢轉好 短線13元在望
生財有道18/01/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：潤泥可於7元附近吸納
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】港鐵商場「時來運轉利是來」利是封

【etnet Bonus賞你】皇室堡 x Elephant & Piggie「豬」籠入水利是封

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金