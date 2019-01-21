【數據解讀】社科院：料經濟增長及通脹均下滑，需財政政策發力

《經濟通通訊社２１日專訊》社科院世界政治與經濟研究所研究員張明表示，２０１９年增

長和通脹均會下滑，宏觀政策應扮演更加重要的角色，貨幣政策已放鬆，進一步加快寬鬆的空間

非常小，關鍵就看財政政策發力。

首先，赤字率要不要突破３％，第二看地方專項債規模會不會明顯上升，比如１﹒５３萬億

（人民幣．下同）上升到２萬億以上、甚至２﹒５萬億，第三國債發行規模會不會顯著增長，第

四就是本輪的財政放寬究竟是以減稅為主，還是以增加支出為主，這些都是需要逼切解決的問題

。



＊貿易順差萎縮，投資增速進一步下滑＊



張明指出，儘管ＧＤＰ增速表面上看起來還比較合理，但要看到背後的隱憂。第一是貿易順

差和２０１７年相比是有萎縮的，對經濟增長貢獻是負的，１２月進出口增速在明顯回落，

２０１９年貿易順差對經濟的貢獻恐怕還是負的。

第二是投資，下降比較快的是基建投資。２０１８年傳統口徑的基建投資到年底幾乎是零增

長，甚至負增長，房地產投資比較穩定，製造業投資表現還可以，但２０１８年製造業投資裡面

很多是改建、而非新建，主要是企業為了應對節能環保、監管加強而做的，很難持續，再加上工

業企業利潤下滑明顯，製造業投資增速在２０１９年下滑是大概率事件。所以下行壓力主要體現

在貿易順差的萎縮以及投資增速的進一步下滑，另外隨著貿易摩擦對出口的不利影響進一步凸顯

，民間投資增速在２０１９年下滑也是大概率事件。（ｂｉ）

