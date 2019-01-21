【數據解讀】工銀國際：經濟增速大概率首季企穩反彈，料人行降準

《經濟通通訊社２１日專訊》工銀國際首席經濟學家程實發表報告指出，去年四季度，前期

的內部改革陣痛和外部貿易摩擦的滯後衝擊加速顯現，強化了中國經濟「減速」壓力。在「增速

」承壓之際，中國經濟「增質」仍在穩步改善。展望未來，隨著大規模基建由項目審批、資金籌

備走向實質性落地，「寬財政」對貨幣政策傳導的疏通作用有望進一步加強。

報告預計，２０１９年一季度，社融存量的同比增速有望穩步回升，向名義ＧＤＰ增速趨近

，並伴有信貸期限由短及長的結構改善。從內部來看，「減速增質」正在向縱深發展，「寬財政

」與「寬信用」的良性聯動初具成效，但仍需強化。而隨著人民幣匯率近期企穩，內部經濟政策

空間有望進一步擴展。２０１９年中國經濟仍將守住「穩增長」和「防風險」的雙重底線，經濟

增速大概率在一季度企穩反彈，並有望走出超預期表現。

財政政策方面，２０１９年，地方債發行額度預計將擴容，推動２０１９年基建投資增速觸

及８％，並且增值稅並檔有望提速推出，釋放不低於１﹒２萬億的減稅紅利。

貨幣政策方面，人行預計全年將進行不低於２５０點子的定向降準或全面降準，並且有望適

時下調公開市場操作利率，以引導貨幣市場利率的穩定下行。（ｃｔ）

