《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７７７４，較上個交易日貶
１０９點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１６３點子，報６﹒７８６９，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒７７０６。（ａｃ）
21/01/2019 09:45
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１６３點子，報６﹒７８６９
《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７７７４，較上個交易日貶
１０９點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１６３點子，報６﹒７８６９，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒７７０６。（ａｃ）
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