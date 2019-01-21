【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１６３點子，報６﹒７８６９

《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７７７４，較上個交易日貶

１０９點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１６３點子，報６﹒７８６９，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒７７０６。（ａｃ）

