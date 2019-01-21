《經濟通通訊社２１日專訊》據內媒報道，５Ｇ龍頭企業中興通訊（００７６３）
（深：００００６３）順利完成２﹒６ＧＨｚ頻段下５Ｇ基站ＮＲ測試，測試單用戶下行峰值速
率達到了目前業界最高的３﹒２Ｇｂｐｓ。報道指，此次成功驗證充分說明中興５Ｇ系統的成熟
度及５Ｇ商用部署的支持能力。（ｅｙ）
21/01/2019 17:19
【５Ｇ加速】中興通訊完成中國５Ｇ技術２﹒６ＧＨｚ頻段測試
《經濟通通訊社２１日專訊》據內媒報道，５Ｇ龍頭企業中興通訊（００７６３）
（深：００００６３）順利完成２﹒６ＧＨｚ頻段下５Ｇ基站ＮＲ測試，測試單用戶下行峰值速
率達到了目前業界最高的３﹒２Ｇｂｐｓ。報道指，此次成功驗證充分說明中興５Ｇ系統的成熟
度及５Ｇ商用部署的支持能力。（ｅｙ）
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