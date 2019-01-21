【５Ｇ加速】中興通訊完成中國５Ｇ技術２﹒６ＧＨｚ頻段測試

《經濟通通訊社２１日專訊》據內媒報道，５Ｇ龍頭企業中興通訊（００７６３）

（深：００００６３）順利完成２﹒６ＧＨｚ頻段下５Ｇ基站ＮＲ測試，測試單用戶下行峰值速

率達到了目前業界最高的３﹒２Ｇｂｐｓ。報道指，此次成功驗證充分說明中興５Ｇ系統的成熟

度及５Ｇ商用部署的支持能力。（ｅｙ）

