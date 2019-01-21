《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家統計局公布，１－１１月份，全國規
模以上工業企業實現利潤總額６１１６９億元人民幣，同比增長１１﹒８％；規模以上工業企業
主營業務收入利潤率為６﹒４８％，比上年同期提高０﹒１６個百分點。
21/01/2019 10:00
【聚焦數據】統計局：首１１月全國規模以上工業利潤增１１﹒８％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家統計局公布，１－１１月份，全國規
模以上工業企業實現利潤總額６１１６９億元人民幣，同比增長１１﹒８％；規模以上工業企業
主營業務收入利潤率為６﹒４８％，比上年同期提高０﹒１６個百分點。
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