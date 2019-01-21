【聚焦數據】統計局：去年房地產投資增９﹒５％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家統計局公布，去年全年全國房地產開

發投資１２０２６４億元（人民幣．下同），比上年增長９﹒５％，增速比１－１１月回落

０﹒２個百分點，比上年同期提高２﹒５個百分點。其中，住宅投資８５１９２億元，增長

１３﹒４％，比１－１１月回落０﹒２個百分點，比上年提高４個百分點。住宅投資佔房地產開

發投資的比重為７０﹒８％。

２０１８年，房地產開發企業房屋施工面積８２２３００萬平方米，比上年增長５﹒２％，

增速比１－１１月份提高０﹒５個百分點，比上年提高２﹒２百分點。其中，住宅施工面積５６

９９８７萬平方米，增長６﹒３％。房屋新開工面積２０９３４２萬平方米，增長１７﹒２％，

比１－１１月份提高０﹒４個百分點，比上年提高１０﹒２個百分點。其中，住宅新開工面積１

５３３５３萬平方米，增長１９﹒７％。房屋竣工面積９３５５０萬平方米，下降７﹒８％，降

幅比１－１１月份收窄４﹒５個百分點，比上年擴大３﹒４個百分點。其中，住宅竣工面積６６

０１６萬平方米，下降８﹒１％。

２０１８年，房地產開發企業土地購置面積２９１４２萬平方米，比上年增長１４﹒２％，

增速比１－１１月份回落０﹒１個百分點，比上年回落１﹒６個百分點；土地成交價款１６１０

２億元，增長１８﹒０％，比１－１１月份回落２﹒２個百分點，比上年回落３１﹒４個百分點

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