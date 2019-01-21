【聚焦數據】去年城鎮人均可支配收入３９２５１元，增７﹒８％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家統計局公布，全年全國居民人均可支

配收入２８２２８元（人民幣．下同），比上年名義增長８﹒７％，扣除價格因素實際增長

６﹒５％，快於人均ＧＤＰ增速，與經濟增長基本同步。

按常住地分，城鎮居民人均可支配收入３９２５１元，比上年名義增長７﹒８％，扣除價格

因素實際增長５﹒６％；農村居民人均可支配收入１４６１７元，比上年名義增長８﹒８％，扣

除價格因素實際增長６﹒６％。城鄉居民人均收入倍差２﹒６９，比上年縮小０﹒０２。



＊全國居民人均可支配收入增８﹒６％＊



全國居民人均可支配收入中位數２４３３６元，比上年名義增長８﹒６％。按全國居民五等

份收入分組，低收入組人均可支配收入６４４０元，中等偏下收入組人均可支配收入１４３６１

元，中等收入組人均可支配收入２３１８９元，中等偏上收入組人均可支配收入３６４７１元，

高收入組人均可支配收入７０６４０元。

全年全國居民人均消費支出１９８５３元，比上年名義增長８﹒４％，增速比上年加快

１﹒３個百分點；扣除價格因素實際增長６﹒２％，比上年加快０﹒８個百分點。其中，城鎮居

民人均消費支出２６１１２元，名義增長６﹒８％，比上年加快０﹒９個百分點；農村居民人均

消費支出１２１２４元，名義增長１０﹒７％，比上年加快２﹒６個百分點。

