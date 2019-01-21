【ＦＯＣＵＳ】中國增長２８年最弱，升市勿忘「苦日子」

【ＦＯＣＵＳ】中國去年第四季ＧＤＰ增長一如市場預期續放緩至６﹒４％，為２００９年

第一季以來最慢，從而將２０１８年全年增速定格於６﹒６％，錄２８年最差表現，惟成功保住

「６﹒５％左右」目標。

隨著３月全國兩會大概率下調２０１９年增長目標至「６－６﹒５％」，預計今年增長進一

步減速至６﹒３％，從中央到地方再到巨擘華為紛紛喊出做好過「苦日子」的準備，而政府即將

面臨的第一項挑戰恐是農曆新年前後的失業潮。

不過，有危就有機，憧憬放水刺激、減稅降負、加碼基建、放鬆樓市調控下，加上侵侵最新

聲稱「很可能會同中國達成協議」，政府能否成功以「借來的」的貨幣（放水）和緩衝（休戰）

令中國經濟實現軟著陸？



＊慎防內地農曆新年前後現失業潮＊



中國上周率先揭盅的去年外貿數據，進出口意外於１２月雙雙錄負增長已惹驚嚇。今日

（２１日）公布的固定資產投資、社會消費品零售亦分別按年放緩１﹒３、１﹒２個百分點，基

建投資增速更僅得３﹒８％，顯示內地經濟的「三駕馬車」投資、消費、出口全線失色。受限貸

、限購壓制，商品房銷售面積雖勉強保得全年正增長，但就降至１﹒３％的四年最低；此外，汽

車製造業工業增加值連錄６個月負增長。

經濟寒風陣陣，勢衝擊政治局「六大穩」之首的「穩就業」。摩根大通就警告，近期中國增

長的最大風險是農曆新年前後的失業率上升。繼有報告指阿里、騰訊（００７００）自２０１５

年以來首次減少刊登招聘廣告後，華為教父任正非亦罕有提及裁員，直指「未來幾年，整個大形

勢應該沒有想象中那麼樂觀，我們要有過苦日子的準備。」

據測算，若要維持ＧＤＰ增速於６﹒４％左右，內地今年需新增就業１１００萬－１２００

萬，可謂壓力不小。下行壓力全面累積的背景下，考驗維穩政策執行力。



＊人行資產負債規模重回全球之首＊



除了預期存準率將在未來三季度逐季調降５０基點，以釋放更多廉價中長期資金來鼓勵投資

外，自上周以來，發改委、財政部、工信部、人社部、商務部等密集舉行聯合發布會，預告將有

更多擴大內需、鼓勵投資的措施將出台。

有鑑於此，去年１０月即斷言「中國股市最壞情況已過」的德銀財富管理首席投資官

Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ Ｎｏｌｔｉｎｇ及亞太區首席投資官Ｔｕａｎ Ｈｕｙｎｈ最新稱，今年

Ａ股將引領亞洲（日本除外）股市上漲，中國公司的盈利增長可能達高個位數或低雙位數。

ＬＧＴ銀行駐香港首席投資策略師Ｓｔｅｆａｎ Ｈｏｆｅｒ則指，現在正是進入中國市場

的時候。截至今日半日收市，創業板指漲近１％，深成指漲０﹒８％，滬指漲近０﹒７％；而至

去年１０月谷底反彈逾三成的騰訊早市亦突破３４０元。

然而，此輪由央媽放水及貿戰休兵護航的升市會否一直持續？就前者而言，一項不容忽視的

數據是，截至去年底，人民銀行超越歐洲央行，重回全球央行資產負債表規模之首；就後者而言

，被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的耶魯高級研究員羅奇直言中美只會達成「疲弱協議」，

換言之，貿戰未來恐隨時再升級。

由此看，２０１９無論順境逆境，隨時做好過「苦日子」的心理準備。

（經濟通通訊社 俞瑾）

