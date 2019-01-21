《神州民企》洛鉬（３９９３）斥８９億悉購剛果銅鈷礦區餘下股權

《經濟通通訊社２１日專訊》洛鉬（０３９９３）（滬：６０３９９３）宣布，收購ＢＨＲ

Ｎｅｗｗｏｏｄ ＤＲＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ，彼持有公司附屬ＴＦＨＬ的３０％股權

，是次收購代價為１１﹒４億美元（約８９億元）。

洛鉬原先已持有ＴＦＨＬ之７０％股權，ＴＦＨＬ持有Ｔｅｎｋｅ Ｍｉｎｉｎｇ之８０％

股權，而後者擁有位於剛果東南部的Ｔｅｎｋｅ Ｆｕｎｇｕｒｕｍｅ礦區，為世界上規模最大

、礦石品位最高的在產銅鈷礦之一。（ｈｍ）

