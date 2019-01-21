《經濟通通訊社２１日專訊》洛鉬（０３９９３）（滬：６０３９９３）宣布，收購ＢＨＲ
Ｎｅｗｗｏｏｄ ＤＲＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ，彼持有公司附屬ＴＦＨＬ的３０％股權
，是次收購代價為１１﹒４億美元（約８９億元）。
洛鉬原先已持有ＴＦＨＬ之７０％股權，ＴＦＨＬ持有Ｔｅｎｋｅ Ｍｉｎｉｎｇ之８０％
股權，而後者擁有位於剛果東南部的Ｔｅｎｋｅ Ｆｕｎｇｕｒｕｍｅ礦區，為世界上規模最大
、礦石品位最高的在產銅鈷礦之一。（ｈｍ）
21/01/2019 07:53
《神州民企》洛鉬（３９９３）斥８９億悉購剛果銅鈷礦區餘下股權
《經濟通通訊社２１日專訊》洛鉬（０３９９３）（滬：６０３９９３）宣布，收購ＢＨＲ
Ｎｅｗｗｏｏｄ ＤＲＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ，彼持有公司附屬ＴＦＨＬ的３０％股權
，是次收購代價為１１﹒４億美元（約８９億元）。
洛鉬原先已持有ＴＦＨＬ之７０％股權，ＴＦＨＬ持有Ｔｅｎｋｅ Ｍｉｎｉｎｇ之８０％
股權，而後者擁有位於剛果東南部的Ｔｅｎｋｅ Ｆｕｎｇｕｒｕｍｅ礦區，為世界上規模最大
、礦石品位最高的在產銅鈷礦之一。（ｈｍ）
|國際動態21/01/2019
特朗普擬寬移民政策 換圍牆撥款
|香港政情18/01/2019
政府宣布向60至64歲綜援人士提供每月1060元就業支援補助金
|生財有道18/01/2019
【嚟緊炒D乜】嘉里物流(636)技術走勢轉好 短線13元在望
|生財有道18/01/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：潤泥可於7元附近吸納
|FOCUS18/01/2019
【FOCUS】天量地產債到期將至 鬆綁調控或箭在弦上
|國際動態18/01/2019
「指數基金之父」博格爾逝世終年89歲
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰