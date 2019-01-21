《神州民企》安德利果汁（２２１８）遭中證監中止審查Ａ股發行

《經濟通通訊社２１日專訊》安德利果汁（０２２１８）宣布，收到中國證堅會通知，決定

中止審查其Ａ股發行的事宜。據悉，是由於其中國法律顧問，北京大成律師事務所曾在２０１３

至２０１４年，擔任廣東廣州日報傳媒股份現金及發行股份購買資產的專項法律顧問。而中證監

正對粵傳媒項目進行立案調查。

安德利果汁表示，正積極配合相關中介機構，履行中止審查後的覆核程序，將於完成後，及

時向中證監提交恢復審查申請。（ｈｍ）

