【企業盈警】映美（２０２８）料去年盈轉虧最多２５００萬人民幣

《經濟通通訊社２１日專訊》映美（０２０２８）宣布，預期去年盈轉虧損１８００萬元（

人民幣．下同）至２５００萬元，上年度賺１３５０萬元。虧損主要由於市場持續低迷，去年營

業額及毛利率均有所下降；新業務及新產品推廣費用和開發費用增加，及人民幣匯率變動和投資

撥備產生的損失。

該年度業績將於３月底公布。（ｈｍ）

