《經濟通通訊社２１日專訊》映美（０２０２８）宣布，預期去年盈轉虧損１８００萬元（
人民幣．下同）至２５００萬元，上年度賺１３５０萬元。虧損主要由於市場持續低迷，去年營
業額及毛利率均有所下降；新業務及新產品推廣費用和開發費用增加，及人民幣匯率變動和投資
撥備產生的損失。
該年度業績將於３月底公布。（ｈｍ）
21/01/2019 08:00
【企業盈警】映美（２０２８）料去年盈轉虧最多２５００萬人民幣
《經濟通通訊社２１日專訊》映美（０２０２８）宣布，預期去年盈轉虧損１８００萬元（
人民幣．下同）至２５００萬元，上年度賺１３５０萬元。虧損主要由於市場持續低迷，去年營
業額及毛利率均有所下降；新業務及新產品推廣費用和開發費用增加，及人民幣匯率變動和投資
撥備產生的損失。
該年度業績將於３月底公布。（ｈｍ）
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