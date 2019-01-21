《經濟通通訊社２１日專訊》茂宸（００２７３）宣布，料２０１８年全年虧轉盈，上年度
蝕５３１６萬元。然而，去年全年溢利較上半年有所下跌，主因是去年下半年整體不利的金融及
經濟狀況，導致該集團交易投資組合的公平值虧損增加所致。
但該公司指，針對市場波動，已出售部分其持作交易的投資，及預計交易投資組合規模有所
下降，從而令面臨的市場波動風險相對較小。
該年度業績將於三月中旬公布。（ｈｍ）
21/01/2019 08:02
【企業盈喜】茂宸（００２７３）料去年虧轉盈，因投資組合錄虧損
《經濟通通訊社２１日專訊》茂宸（００２７３）宣布，料２０１８年全年虧轉盈，上年度
蝕５３１６萬元。然而，去年全年溢利較上半年有所下跌，主因是去年下半年整體不利的金融及
經濟狀況，導致該集團交易投資組合的公平值虧損增加所致。
但該公司指，針對市場波動，已出售部分其持作交易的投資，及預計交易投資組合規模有所
下降，從而令面臨的市場波動風險相對較小。
該年度業績將於三月中旬公布。（ｈｍ）
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