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即市新聞

21/01/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１３億，買神州租車騰訊石藥佳源沽神華

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美股造好，恆指上周五（１８日）高開２３７點，早段一度升
至２７０８８，隨後掉頭向下，但在醫藥板塊及汽車股造好帶動下，大市再度上攻，午後更高見
２７１１６點，恆指最終收市升３３５點，報２７０９０。
　　按額度計算，北水上周五淨流入１３﹒０１億元，南下投資者買入最多的股份是神州租車
（００６９９）、騰訊（００７００）、石藥（０１０９３）及佳源國際（０２７６８），沽出
最多的是神華（０１０８８）、財險（０２３２８）。
　　主板成交９２０﹒３億元，減少５﹒５％。港股通成交額９４﹒３１億元，佔主板成交
１０﹒２５％。

＊神州租車獲北水買３﹒５億，佳源反彈獲北水再吸納＊

　　市傳騰訊出有意購南韓遊戲巨頭Ｎｅｘｏｎ，刺激股價曾高見３３７﹒８元，全日升
１﹒７５％，報３３７元。騰訊繼上周四（１７日）獲北水買入３﹒５７億後，上周五再獲北水
增倉２﹒４６億；神州租車逆市走低，股價挫３﹒６％，北水趁機吸納，買入３﹒５２億，為北
水買入最多的股份；石藥漲３﹒８％，獲北水買入１﹒６６億。
　　上周四洗倉式暴瀉的小型內房出現反彈，佳源指３﹒５億美元優先票據，已確認償還全數款
項，股價飆７４﹒６％，報４﹒４元，為全日升幅最大個股，佳源再獲北水買入１﹒４１億，兩
日合共買入２﹒４７億。
　　另外，北水分別沽神華１﹒４億，及沽財險１﹒１４億。（ｂｉ）

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