《日入而息》港人要上車需２１年不吃不喝，中國末季經濟增長放慢

《今天重點》﹡港樓連續９年成全球最難負擔，上車需２１年不吃不喝

﹡中國去年第四季ＧＤＰ增６﹒４％，全年增６﹒６％



《即日市況》﹡地ＧＤＰ符預期，港股升１０５點收２７１９６，成交９０３億元



《深滬股市》﹡去年ＧＤＰ增長２８年差，市場消化滬指升０﹒５６％



《美元匯價》﹡歐央很可能延後加息，對歐元短期走勢不利；歐元最新報１﹒ １３６０╱

７５，日圓最新報１０９﹒６５╱７０



《公司業績》﹡ＨＫＥ（０１７２６）中期溢利跌６﹒４％至１４０萬坡元，不派息



《公司資訊》﹡３香港表示暫未有指定５Ｇ設備供應商，推出時間仍待政府發牌安排；３香

港推新外遊增值服務及流動零售平台

﹡Ｍｅｇａ Ｅｘｐｏ（０１３６０）擬合作在湖南組織農產品展覽會

﹡九江銀行（０６１９０）擬發最多１億股優先股，涉資不逾百億元人民幣

﹡中國智能（００３４８）每手買賣單位改為五萬股

﹡北方礦業（００４３３）與票據持有人達債務重組協議

﹡古兜控股（０８３０８）兩大股東共出售２９﹒１８％股權

﹡金匯教育（０８１６０）執董辭任，另外馬來西亞合營備忘失效

﹡長和（００００１）去年售汕頭碼頭，傳布殊生意拍檔為買家

﹡海昌三亞不夜城正式開業，今年銷售目標２﹒４億元

﹡熊貓綠能（００６８６）折讓２３％配股，集資１９﹒６億元

﹡威勝（０３３９３）中標廣西電網公司５６００萬元合同

﹡太興集團申請主板掛牌，去年曾傳出擬集資１億美元

﹡碧瑤綠色（０１３９７）擬與太古飲料等公司組公司營辦塑膠回收設施

﹡奧克斯國際（０２０８０）旗下Ｍａｇｎｕｍ Ｃｌｕｂ重新開業

﹡中國中藥（００５７０）與平安工業物流簽署中藥材倉儲物流中心合作戰略

框架協議



《國企紅籌》﹡華潤電力（００８３６）與何猷龍組合資，推動新能源業務發展

﹡北控水務（００３７１）市價向北京控股、長江電力配股２５﹒７億元

﹡中廣核電力（０１８１６）發行本年度第一期中期票據，涉１５億元人民幣

﹡外媒表示中行（０３９８８）計劃在沙特首都開設分行

﹡中興通訊（００７６３）完成中國５Ｇ技術２﹒６ＧＨｚ頻段測試



《神州民企》﹡融創（０１９１８）斥１２５﹒５３億元人民幣收購北京上海地產項目



《中國要聞》﹡去年社會消費品零售總額增９％，保持增長優預期

﹡去年城鎮人均可支配收入３９２５１元，增７﹒８％

﹡統計局表示去年１２月工業增加值增５﹒７％，優預期；去年１２月城鎮調

查失業率降至４﹒９％；去年全國固定資產投資增５﹒９％，略低預期；去

年全國商品房銷售額增１２﹒２％；去年房地產投資增９﹒５％；去年國民

經濟繼續運行在合理區間；全年全國工業產能利用率降至７６﹒５％；首

１１月全國規模以上工業利潤增１１﹒８％；全年天然氣產量增７﹒５％發

電量增６﹒８％

﹡中證監發審委２１人入選擬任名單，淘汰率達６０％

﹡北京銀保監局提示消費者應關注電子投保信息事項

﹡小微企業減稅方案出爐，月銷售１０萬以下免徵增值稅

﹡中國鐵路總公司表示加快推進鐵路資產資本化經營

﹡拼多多回應重大漏洞表示已報案，實際損失或低於千萬；拼多多回應優惠券

漏洞：警方已立案，涉事訂單被凍結

﹡財政部表示投資初創科技型企業可按投資額７０％抵扣稅；去年國企利潤

３﹒３９萬億，增長１２﹒９％

﹡中歐所將推Ａ股指數衍生品

﹡人行表示改善貨幣政策傳導機制關鍵是形成激勵相容機制

﹡中金楚鋼表示未來幾萬億融資缺口正是證券業最大機會

﹡去年原煤產量增逾５％，原油產量減１﹒３％跌幅收窄

﹡人行不進行逆回購操作，今日回籠８００億元

﹡據報美國擬發布行政令，限制中國電訊企業運營

﹡貿戰再現暗湧，中美雙方未就智慧財權問題上取得共識

﹡外匯局表示擁美加息放緩等有利條件，今年匯市總體平穩

﹡賀建奎被指嚴重違反國家規定，或遭移交公安機關處理

﹡樂視網拖欠租金近億元人幣，遭對方發函追討



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，報９８８９﹒４點



《其他消息》﹡朱經緯襲擊途人案，終審法院拒批上訴許可，維持原判

﹡關愛共享計劃申請表格今日起派發，２月１日接受申請

﹡投資推廣署去年助４３６間企業在港發展，按年升８﹒５％創新高

﹡有議員指立會直選參選門檻低，聶德權稱無意修訂

﹡中原料１月一手私宅買賣登記１７００宗創三個月新高

﹡報道指金管局每月向銀行詢問標準按揭息率情況

﹡港樓連續９年成全球最難負擔，上車需２１年不吃不喝

﹡深股通額度全日用２４﹒３５億元；滬股通額度全日用１０﹒８億元

﹡畢馬威料本年盈餘５６４億元，倡自住居所租金扣稅

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