《盤前攻略》２７２００關料好淡爭持，投資者宜持觀望態度

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美國股債因馬丁路德金紀念日而休市，歐洲股市走勢不一
，市場焦點落在英國首相文翠珊的下一階段「脫歐」路線圖，目前她反對延遲「脫歐」及第二次
公投，並承諾給予更開放的談判參與權，英鎊兌美元一度升至１﹒２９關口。倫敦富時１００指
數收報６９７０點，升２點；法蘭克福ＤＡＸ指數收報１１１３６點，跌６９點；巴黎ＣＡＣ４
０指數收報４８６７點，跌８點。
＊夜期ＡＤＲ企穩２７２００關口＊
港股夜期收報２７２３６點，跌４點，高水３９點。
港股ＡＤＲ比例指數升１００點，報２７２９７點。預託證券榮辱互見，騰訊升０﹒３３％
，折合港元報３４１﹒１１元。匯控升０﹒６６％，折合港元報６５﹒７８元。中移動跌０﹒３
３％，折合港元報８０﹒６９。友邦升２﹒７１％，折合港元報７０﹒４６元。長和跌０﹒１３
％，折合港元報７９﹒４０。中行跌０﹒７５％，折合港元報３﹒４８元。國壽升
０﹒２５％，折合港元報１９﹒１３元。中聯通升０﹒５７％，折合港元報８﹒７４元。中海油
跌０﹒２７％，折合港元報１３﹒０８元。中石化升０﹒１１％，折合港元報６﹒２６元。中石
油跌０﹒７％，折合港元報５﹒０９元。
＊港股缺乏放向，料繼續好淡爭持＊
隔晚美股休市一天，夜期及ＡＤＲ隨即缺乏方向，有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現
報２７２１４點，升３５點或０﹒１３％。目前大市放向未明，除了英國「脫歐」因素不穩外，
美國停擺刷新新紀錄，預料大市直到農曆新年前都是反覆靠穩。從不同指數都顯示出大市在
２７２００現好淡爭持，由於波幅不大，不論開好或淡倉的值博率不高，投資者目前宜暫時收手
，以待農曆新年後再作觀察。（ｕｌ）