《盤前攻略》２７２００關料好淡爭持，投資者宜持觀望態度

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美國股債因馬丁路德金紀念日而休市，歐洲股市走勢不一

，市場焦點落在英國首相文翠珊的下一階段「脫歐」路線圖，目前她反對延遲「脫歐」及第二次

公投，並承諾給予更開放的談判參與權，英鎊兌美元一度升至１﹒２９關口。倫敦富時１００指

數收報６９７０點，升２點；法蘭克福ＤＡＸ指數收報１１１３６點，跌６９點；巴黎ＣＡＣ４

０指數收報４８６７點，跌８點。



＊夜期ＡＤＲ企穩２７２００關口＊



港股夜期收報２７２３６點，跌４點，高水３９點。

港股ＡＤＲ比例指數升１００點，報２７２９７點。預託證券榮辱互見，騰訊升０﹒３３％

，折合港元報３４１﹒１１元。匯控升０﹒６６％，折合港元報６５﹒７８元。中移動跌０﹒３

３％，折合港元報８０﹒６９。友邦升２﹒７１％，折合港元報７０﹒４６元。長和跌０﹒１３

％，折合港元報７９﹒４０。中行跌０﹒７５％，折合港元報３﹒４８元。國壽升

０﹒２５％，折合港元報１９﹒１３元。中聯通升０﹒５７％，折合港元報８﹒７４元。中海油

跌０﹒２７％，折合港元報１３﹒０８元。中石化升０﹒１１％，折合港元報６﹒２６元。中石

油跌０﹒７％，折合港元報５﹒０９元。



＊港股缺乏放向，料繼續好淡爭持＊



隔晚美股休市一天，夜期及ＡＤＲ隨即缺乏方向，有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現

報２７２１４點，升３５點或０﹒１３％。目前大市放向未明，除了英國「脫歐」因素不穩外，

美國停擺刷新新紀錄，預料大市直到農曆新年前都是反覆靠穩。從不同指數都顯示出大市在

２７２００現好淡爭持，由於波幅不大，不論開好或淡倉的值博率不高，投資者目前宜暫時收手

，以待農曆新年後再作觀察。（ｕｌ）

