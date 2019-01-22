港股牛皮靠穩，開報２７１８９點跌７點

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股休市，歐洲股市走勢平穩，港股則缺乏方向，市場正

關注世界經濟論壇，焦點包括中證監副主席方星等人海發表有關中國經濟展望，另外日本首相安

倍晉三亦會發表演講。恆指今早低開７點報２７１８９，中生（０１１７７）及濠賭股今早被拋

售，內需股略見支持，主板成交１８﹒５８億元。國企指數開報１０７１９點，升５點或

０﹒０６％。

重磅成分股方面，匯控（００００５）升０﹒３８％，報６５﹒６元；港交所

（００３８８）跌０﹒３３％，報２４２﹒２元；騰訊（００７００）升０﹒５９％，報３４２

元；中移動（００９４１）跌０﹒６８％，報８０﹒４元；友邦保險（０１２９９）跌

０﹒１５％，報６８﹒５元。



恆指十大升跌幅股分表現如下：

股份（編號） 現價 變幅

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申洲國際（０２３１３） ９３﹒７０元 升１﹒０８％

恆安國際（０１０４４） ５８﹒５０元 升０﹒８６％

華潤置地（０１１０９） ３０﹒８０元 升０﹒８２％

中石化 （００３８６） ６﹒３０元 升０﹒８０％

蒙牛乳業（０２３１９） ２５﹒６０元 升０﹒７９％



中生製藥（０１１７７） ６﹒１１元 跌１﹒９３％

銀河娛樂（０００２７） ４９﹒６０元 跌１﹒４９％

新地 （０００１６） １２２﹒９０元 跌１﹒０５％

金沙中國（０１９２８） ３６﹒３０元 跌０﹒８２％

舜宇光學（０２３８２） ７５﹒００元 跌０﹒７９％

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