【華為風波】法國擬引入針對華為法案修正案要求檢查已安裝設備

《經濟通通訊社２２日專訊》據外電引述消息人士報道，法國國會正在考慮引入一項法案修

正案，授權國安機構對安裝後的電訊營運商設備進行追溯檢查，目標顯然是針對華為。

目前以美國為首的一些西方國家採取行動，以國家安全為由禁止華為進入下一代移動網絡市

場。

美國官員向盟友通報稱，華為聽命於中國政府，並警告該公司的網絡設備可能存在「後門」

，以進行網絡間諜活動。（ｍｎ）

