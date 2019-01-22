【華為風波】彭定康等逾百多名前外交官聯署要求中國釋放加國公民

《經濟通通訊社２２日專訊》包括前港督彭定康及多名前加拿大駐華大使等逾１４０位學者

及前外交官聯署，要求中國釋放上月被拘留的兩名加拿大公民。

自華為財務總監孟晚舟在被拘捕後，中國以危害國家安全為由拘留加拿大前外交官康明凱及

商人斯帕沃。

該份聯署公開信中讚揚兩人中西方的文化交流，但目前兩人被拘捕顯示這類有建設性的工作

在中國已變得不受歡迎及危險。（ｍｎ）

