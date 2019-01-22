《經濟通通訊社２２日專訊》據外電報道，美國已通知加拿大政府將提出引渡華為財務總監
孟晚舟的正式請求。此前美國指控孟晚舟誤導數間銀行，替華為控制的一間公司與伊朗達成交易
，令這些銀行違反美國對伊朗制裁措施。
據悉，加拿大駐美國大使Ｄａｖｉｄ ＭａｃＮａｕｇｈｔｏｎ對加國捲入中美紛紛感到憤
怒，並以向特朗普政府表達不滿。（ｍｎ）
22/01/2019 12:02
【華為風波】據報美國將繼續尋求引渡孟晚舟
《經濟通通訊社２２日專訊》據外電報道，美國已通知加拿大政府將提出引渡華為財務總監
孟晚舟的正式請求。此前美國指控孟晚舟誤導數間銀行，替華為控制的一間公司與伊朗達成交易
，令這些銀行違反美國對伊朗制裁措施。
據悉，加拿大駐美國大使Ｄａｖｉｄ ＭａｃＮａｕｇｈｔｏｎ對加國捲入中美紛紛感到憤
怒，並以向特朗普政府表達不滿。（ｍｎ）
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