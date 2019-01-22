《經濟通通訊社２２日專訊》法國歐盟事務部長Ｎａｔｈａｌｉｅ Ｌｏｉｓｅａｕ表示，
硬脫歐的可能性較數周前增加，任何延遲脫離歐盟都必須有充分的理由，而且必須獲得歐盟全部
２７個成員國的批准。
她續指，如果文翠珊的脫歐協議不能獲得下議院的支持，英國無協議脫歐將不可避免，因歐
盟不會重新就協議進行談判。
目前英國舉行第二次脫歐公投的呼聲愈來愈高，Ｌｏｉｓｅａｕ稱，對於是否進行新的公投
取決於英國人自己，但「時間已不多，請好好把握」。（ｍｎ）
22/01/2019 16:41
【脫歐之後】法國歐盟事務部長：英國硬脫歐可能性較數周前增加
《經濟通通訊社２２日專訊》法國歐盟事務部長Ｎａｔｈａｌｉｅ Ｌｏｉｓｅａｕ表示，
硬脫歐的可能性較數周前增加，任何延遲脫離歐盟都必須有充分的理由，而且必須獲得歐盟全部
２７個成員國的批准。
她續指，如果文翠珊的脫歐協議不能獲得下議院的支持，英國無協議脫歐將不可避免，因歐
盟不會重新就協議進行談判。
目前英國舉行第二次脫歐公投的呼聲愈來愈高，Ｌｏｉｓｅａｕ稱，對於是否進行新的公投
取決於英國人自己，但「時間已不多，請好好把握」。（ｍｎ）
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