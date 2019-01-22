《異動股》中生製藥挫２％暫最差藍籌，中央指要令慢性病藥價下降

《經濟通通訊社２２日專訊》中國生物製藥（０１１７７）上周累升近１９％後，昨日回吐

３﹒５６％，現價續跌１﹒６１％，報６﹒１３元，暫表現最差藍籌，失守５０天線

（６﹒１３２元）；成交約１５８萬股，涉資９７１萬元。

國務院總理李克強主持召開座談會時表示，「今年要爭取在重點慢性病藥品價格上有明顯降

幅，讓患者有切實感受。」李克強說，「在疫苗問題上必須向人民群眾作出保證：要嚴格監管，

絕不能再發生接種過期失效疫苗的問題。」

現時，恆生指數報２７１６４，下跌３１點或下跌０﹒１２％，主板成交２２﹒９１億元。

國企指數報１０７０５，下跌７點或下跌０﹒０７％。

上證綜指報２６０６，下跌４點或下跌０﹒１７％，成交２２﹒１９億元人民幣。

深成指報７６０１，下跌２４點或下跌０﹒３２％，成交９﹒２９億元人民幣。



表列部分醫藥股表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

四環醫藥（００４６０） １﹒６１元 無升跌

中國中藥（００５７０） ４﹒９７元 上升０﹒６１％

康哲藥業（００８６７） ７﹒７３元 下跌０﹒１３％

白雲山 （００８７４） ３０﹒３０元 下跌０﹒８２％



石藥集團（０１０９３） １２﹒９８元 下跌１﹒０７％

國藥控股（０１０９９） ３４﹒５５元 下跌０﹒２９％

三生製藥（０１５３０） １２﹒０４元 下跌０﹒５０％

綠葉製藥（０２１８６） ５﹒５６元 上升０﹒１８％



復星醫藥（０２１９６） ２３﹒５５元 下跌０﹒８４％

上海醫藥（０２６０７） １６﹒９４元 下跌０﹒３５％

神威藥業（０２８７７） ９﹒０６元 上升０﹒１１％

華潤醫藥（０３３２０） １０﹒９２元 下跌０﹒７３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｔｔ）

