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即市新聞

22/01/2019 13:11

《異動股》佳源國際午後停牌，陽光１００中國瀉逾一成

　　《經濟通通訊社２２日專訊》陽光１００中國（０２６０８）現價跌１０﹒１８％，報
１﹒５元；成交約１６４２萬股，涉資２６３１萬元。
　　佳源國際（０２７６８）今日再瀉逾兩成，股份中午開市前宣布停牌，連帶另一小型內房陽
光１００中國亦急跌逾一成，而後者為急忙救股，截至１月１８日收市，公司已於市場回購合計
２９７５﹒４萬股普通股，總額為５０８３﹒６９萬元。
　　公司更發表公告指，未來不排除繼續回購不超過已發行股份總數１０％的股份，董事會認為
股份當前的交易價格顯著低估公司的業績及潛在價值，董事會認為本公司財務狀況良好，有能力
在為公司業務的持續增長維持充足財務資源的前提下，進行建議股份回購。
　　
　　部分中小型內房股表現如下：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海外宏洋（０００８１）　　　２﹒８１元　　　跌１﹒７５％
　　綠景中國（０００９５）　　　２﹒１５元　　　跌０﹒４６％
　　保利置業（００１１９）　　　２﹒５７元　　　跌１﹒９１％
　　龍湖集團（００９６０）　　２２﹒５０元　　　跌２﹒３９％
　　寶龍地產（０１２３８）　　　３﹒３０元　　　升０﹒６１％
　　富力地產（０２７７７）　　１３﹒８４元　　　跌２﹒２６％
　　融信中國（０３３０１）　　　８﹒７３元　　　跌１﹒８０％
　　綠城中國（０３９００）　　　６﹒１８元　　　跌２﹒２２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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