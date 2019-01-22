《異動股》佳源國際午後停牌，陽光１００中國瀉逾一成

《經濟通通訊社２２日專訊》陽光１００中國（０２６０８）現價跌１０﹒１８％，報

１﹒５元；成交約１６４２萬股，涉資２６３１萬元。

佳源國際（０２７６８）今日再瀉逾兩成，股份中午開市前宣布停牌，連帶另一小型內房陽

光１００中國亦急跌逾一成，而後者為急忙救股，截至１月１８日收市，公司已於市場回購合計

２９７５﹒４萬股普通股，總額為５０８３﹒６９萬元。

公司更發表公告指，未來不排除繼續回購不超過已發行股份總數１０％的股份，董事會認為

股份當前的交易價格顯著低估公司的業績及潛在價值，董事會認為本公司財務狀況良好，有能力

在為公司業務的持續增長維持充足財務資源的前提下，進行建議股份回購。



部分中小型內房股表現如下：

股份（編號） 現價 變幅

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海外宏洋（０００８１） ２﹒８１元 跌１﹒７５％

綠景中國（０００９５） ２﹒１５元 跌０﹒４６％

保利置業（００１１９） ２﹒５７元 跌１﹒９１％

龍湖集團（００９６０） ２２﹒５０元 跌２﹒３９％

寶龍地產（０１２３８） ３﹒３０元 升０﹒６１％

富力地產（０２７７７） １３﹒８４元 跌２﹒２６％

融信中國（０３３０１） ８﹒７３元 跌１﹒８０％

綠城中國（０３９００） ６﹒１８元 跌２﹒２２％

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（ｕｌ）

