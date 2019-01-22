【駐京專電】發改委：去年審批核准固定資產投資項目１８９個

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示，

２０１８年共審批核准固定資產投資項目１８９個，包括高技術、能源運輸等領域。

全年棚戶區新開工改造６２７萬套，為全年任務的１０７﹒４％。１７２項重大水利工程已

累計開工１３３項，其中２０１８年新開工１１項。全年新增運營里程４６８３公里，其中高速

鐵路４１００公里；新增民用運輸機場６個。

