《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示，
２０１８年共審批核准固定資產投資項目１８９個，包括高技術、能源運輸等領域。
全年棚戶區新開工改造６２７萬套，為全年任務的１０７﹒４％。１７２項重大水利工程已
累計開工１３３項，其中２０１８年新開工１１項。全年新增運營里程４６８３公里，其中高速
鐵路４１００公里；新增民用運輸機場６個。
22/01/2019 10:26
【駐京專電】發改委：去年審批核准固定資產投資項目１８９個
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示，
２０１８年共審批核准固定資產投資項目１８９個，包括高技術、能源運輸等領域。
全年棚戶區新開工改造６２７萬套，為全年任務的１０７﹒４％。１７２項重大水利工程已
累計開工１３３項，其中２０１８年新開工１１項。全年新增運營里程４６８３公里，其中高速
鐵路４１００公里；新增民用運輸機場６個。
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