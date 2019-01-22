【駐京專電】發改委：天然氣進口總體穩定，價格平穩好於預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示

，關於天然氣供應保障情況。

自去年１１月進入供暖季以來，中國天然氣消費呈現「起點高、增速快、持續高位運行」的

特點。截至１月２０日，累計用氣量超過６００億立方米，同比增長超過１５％。自１２月５日

以來，日消費量一直保持在９億立方米以上；國內氣田保持高負荷生產，日均產量同比增加近

２０００萬立方米；儲氣庫發揮重要作用，每天動用近１億立方米；天然氣進口總體穩定，進口

國別日趨多元；天然氣價格總體平穩、好於預期。

