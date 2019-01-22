【駐京專電】發改委：中國經濟有條件、有能力保持合理區間增長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示

，中國經濟擁有巨大的發展韌性、潛力和回旋餘地，中國發展仍處於並將長期處於重要戰略機遇

期，經濟發展健康穩定的基本面沒有改變，支持高質量發展的生產要素條件沒有改變，長期穩中

向好的總體勢頭沒有改變。中國不追求高速度，更加注重高質量發展，但中國經濟完全有條件、

有潛力、有能力保持合理區間的增長。

