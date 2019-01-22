《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示
，中國經濟擁有巨大的發展韌性、潛力和回旋餘地，中國發展仍處於並將長期處於重要戰略機遇
期，經濟發展健康穩定的基本面沒有改變，支持高質量發展的生產要素條件沒有改變，長期穩中
向好的總體勢頭沒有改變。中國不追求高速度，更加注重高質量發展，但中國經濟完全有條件、
有潛力、有能力保持合理區間的增長。
22/01/2019 10:51
【駐京專電】發改委：中國經濟有條件、有能力保持合理區間增長
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示
，中國經濟擁有巨大的發展韌性、潛力和回旋餘地，中國發展仍處於並將長期處於重要戰略機遇
期，經濟發展健康穩定的基本面沒有改變，支持高質量發展的生產要素條件沒有改變，長期穩中
向好的總體勢頭沒有改變。中國不追求高速度，更加注重高質量發展，但中國經濟完全有條件、
有潛力、有能力保持合理區間的增長。
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