【駐京專電】發改委：加快電信等領域開放，允許更多領域獨資經營

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示

，下一步，將與有關方面一道，重點抓好五方面工作：

一是進一步放寬市場准入。推進服務業開放，深化農業、採礦業、製造業開放，加快電信、

教育、醫療、文化等領域開放進程，允許更多領域實行獨資經營。

二是進一步擴大鼓勵外商投資範圍。修訂發布新版《外商投資產業指導目錄》《中西部地區

外商投資優勢產業目錄》，總的方向是加大對外商投資支持力度，加大對中西部地區、東北地區

吸引外資支持力度。

三是進一步推進重大外資項目。在去年四季度第一批重大外資項目基礎上，今年還要推進後

續批次重大外資項目，為項目落地提供綠色通道，鼓勵外資參與中國製造業高質量發展。

四是進一步完善法治化投資環境。《外商投資法》草案已經十三屆全國人大常委會第七次會

議審議，目前正在中國人大網公開徵求意見。外商投資法是一部全新的立法，是一部以開放為宗

旨的立法，確定了新時期中國對外商投資促進、保護、管理的基本制度。法律出台後，發改委將

與有關方面一道做好各項制度的實施工作。

五是進一步促進公平競爭。發改委正在會同各部門，全面清理外商投資准入負面清單之外領

域對外資單獨設置的准入限制，確保市場准入內外資標準一致。發改委將與有關部門、各地方一

起努力，在政府採購、標準制定、產業政策、科技政策、資質許可、註冊登記、上市融資等方面

保障外商投資企業公平待遇。

她表示，相信在中國高水平開放進程中，外商在華投資將迎來更多機遇，也將實現更大發展

和互利共贏。

