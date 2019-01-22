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22/01/2019 10:58

【駐滬專電】上海成立百億生物醫藥產業股權投資基金

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海國資委控股的上實集團與國泰君安（
０２６１１）（滬：６０１２１１）、中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）、張江集
團等共同設立上海生物醫藥產業股權投資基金，總目標規模為５００億元（人民幣．下同）
，首期規模１００億元，其中境內已成功募資７０億元，境外募資工作將隨後啟動。該基金將重
點投向符合上海生物醫藥產業發展戰略的關鍵領域。

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