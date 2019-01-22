【駐滬專電】上海去年汽車製造業增速大幅回落至０﹒８％

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海統計局總經濟師湯匯浩今日在記者會

上表示，由於全國乘用車產銷低迷，去年上海汽車製造業增速回落至０﹒８％，導致上海去年規

模以上工業總產值增幅回落至１﹒４％。

此外，在其他六個重點行業中，電子信息產品製造業增長１﹒９％，石油化工及精細化工製

造業下降１﹒５％，精品鋼材製造業下降６﹒５％，成套設備製造業增長４﹒８％，生物醫藥製

造業增長９﹒８％。

