【駐滬專電】滬金融辦：科創板細則正徵求意見，冀滬倫通年內啟動

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海市金融服務辦公室主任鄭楊今日在記

者會上表示，正在穩步推進設立科創板並設立註冊制，最近在就一些規則制度徵求意見，包括是

否接受同股不同權、Ｔ＋０及漲跌停限制等，下一步將營造良好的配套環境，積極做好宣傳推廣

政策解讀等支持。

此外，關於滬倫通上海方面已經做好準備，希望今年內啟動。

