【駐滬專電】上海建設國際金融中心計劃已細化成逾１００條措施

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》人行會同發改委、證監會等８部委聯合發

布《上海國際金融中心建設行動計劃（２０１８－２０２０年）》，提出到２０２０年，上海要

基本確立以人民幣產品為主導、具有較強金融資源配置能力和輻射能力的全球性金融市場地位，

基本形成公平法治、創新高效、透明開放的金融服務體系，基本建成與中國經濟實力以及人民幣

國際地位相適應的國際金融中心，邁入全球金融中心前列。

《行動計劃》具體包括三個方面的指標：一是到２０２０年，參與上海金融市場的境外投資

者規模顯著擴大，國際債券規模顯著增加，上海金融市場國際影響力顯著提升，上海外匯市場交

易規模顯著擴大。

二是顯著提高直接融資特別是股權融資比重，人民幣跨境支付清算安排更加完善。

三是到２０２０年，上海金融人才結構明顯優化，金融發展環境的國際競爭力明顯增強，金

融監管和風險防範能力有效提高。

上海金融服務辦公室主任鄭楊今日在記者會上表示，上海已經就《行動計劃》提出的目標細

化成１００多項細則，正在會同多部門分類推進。

人行研究局局長徐忠在同一場合指出，推進上海國際金融中心建設要注意這五方面，一是尋

找差距，推進相關改革。二是要注重借鑒新興國家建設國際金融中心好的做法，取長補短。三是

要重點推動發展資本市場，強化融資功能，按照國際金融中心的標準進行改革發展。四是放寬市

場准入，加快國際性金融中心的集聚。五是深入與上海金融中心建設相關的稅收問題，探索建立

稅制簡化功能性稅收體系。

