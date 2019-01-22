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即市新聞

22/01/2019 16:07

【駐滬專電】上海建設國際金融中心計劃已細化成逾１００條措施

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》人行會同發改委、證監會等８部委聯合發
布《上海國際金融中心建設行動計劃（２０１８－２０２０年）》，提出到２０２０年，上海要
基本確立以人民幣產品為主導、具有較強金融資源配置能力和輻射能力的全球性金融市場地位，
基本形成公平法治、創新高效、透明開放的金融服務體系，基本建成與中國經濟實力以及人民幣
國際地位相適應的國際金融中心，邁入全球金融中心前列。
　　《行動計劃》具體包括三個方面的指標：一是到２０２０年，參與上海金融市場的境外投資
者規模顯著擴大，國際債券規模顯著增加，上海金融市場國際影響力顯著提升，上海外匯市場交
易規模顯著擴大。
　　二是顯著提高直接融資特別是股權融資比重，人民幣跨境支付清算安排更加完善。
　　三是到２０２０年，上海金融人才結構明顯優化，金融發展環境的國際競爭力明顯增強，金
融監管和風險防範能力有效提高。
　　上海金融服務辦公室主任鄭楊今日在記者會上表示，上海已經就《行動計劃》提出的目標細
化成１００多項細則，正在會同多部門分類推進。
　　人行研究局局長徐忠在同一場合指出，推進上海國際金融中心建設要注意這五方面，一是尋
找差距，推進相關改革。二是要注重借鑒新興國家建設國際金融中心好的做法，取長補短。三是
要重點推動發展資本市場，強化融資功能，按照國際金融中心的標準進行改革發展。四是放寬市
場准入，加快國際性金融中心的集聚。五是深入與上海金融中心建設相關的稅收問題，探索建立
稅制簡化功能性稅收體系。

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