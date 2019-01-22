【駐滬專電】人行上海總部：上海自貿區新片區是特殊的經濟功能區

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》人行上海總部副主任金鵬輝今日在上海新

聞辦記者會上表示，上海自貿區新片區是特殊的經濟功能區，人行過去創設自由貿易帳戶體系服

務自貿區作出了很多探索，未來在上海新片區將積極配合總行和上海市的要求抓緊研究方案，相

信會有新的突破。

