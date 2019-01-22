《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海證監局局長嚴伯進今日在上海新聞辦
記者會上表示，科創板相關建設已成為證監系統頭號工程。
他說，上海證監局目前已安排部門與上海市積極接洽配合，排查新經濟企業情況，指導企業
做好科創板相關推進工作，鼓勵金融中介機構做好科創板起步工作。
22/01/2019 16:27
【駐滬專電】上海證監局：科創板已成為證監系統頭號工程
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海證監局局長嚴伯進今日在上海新聞辦
記者會上表示，科創板相關建設已成為證監系統頭號工程。
他說，上海證監局目前已安排部門與上海市積極接洽配合，排查新經濟企業情況，指導企業
做好科創板相關推進工作，鼓勵金融中介機構做好科創板起步工作。
|生財有道22/01/2019
《開市Good Morning》涂國彬：更多措施出台挽市場信心
|FOCUS22/01/2019
【FOCUS】大大黨校講話憂心顯 「七大風險」待轉危為機
|國際動態22/01/2019
26富豪身家 相當38億窮人總和
|生財有道21/01/2019
港樓連續9年成全球最難負擔 上車需21年不吃不喝
|FOCUS21/01/2019
【FOCUS】中國增長28年最弱 升市勿忘「苦日子」
|生財有道21/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：中生跌至保歷加通道中軸吸
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰