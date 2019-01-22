【駐滬專電】上海證監局：科創板已成為證監系統頭號工程

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海證監局局長嚴伯進今日在上海新聞辦

記者會上表示，科創板相關建設已成為證監系統頭號工程。

他說，上海證監局目前已安排部門與上海市積極接洽配合，排查新經濟企業情況，指導企業

做好科創板相關推進工作，鼓勵金融中介機構做好科創板起步工作。

