《午市前瞻》港股湧現獲利盤，藥業股短期不碰為妙



《經濟通通訊社２２日專訊》美股隔晚假期休市，歐洲股市偏軟，港股今日表現受Ａ股影響

拖累，跌穿二萬七大關。亞洲股市今早普遍向下走，港股早市微微低開７點報２７１９６，一度

攀上升２７２２３高位，之後隨Ａ股回吐，跌穿二萬七大關，最低見２６９０８，最終半日收報

２６９２１，回吐２７５點或跌１﹒０１％，主板成交４７７﹒３５億元；國企指數午收

１０５８０點，跌１３２點或１﹒２４％。

Ａ股方面同樣回吐，上證指數午收２５９１點，跌１９點或０﹒７３％。深證指數午收

７５５３點，跌７２點或０﹒９５％。

重磅股方面，匯控（００００５）微跌０﹒０８％，報６５﹒３元；港交所（００３８８）

跌０﹒８２％，報２４１元；中移動（００９４１）跌０﹒９３％，報８０﹒２元；友邦

（０１２９９）微跌０﹒２９％，報６８﹒４元。



＊第三批遊戲版號未見騰訊，車股齊跌吉利挫近半成＊



國家廣電總局公布第三批遊戲版號名單，兩大遊戲商騰訊及網易未見在名單上，故騰訊

（００７００）跌近２％，報３３３﹒６元；雲遊控股（００４８４）逆市升３﹒４１％，報

３﹒９４元；指尖悅動（０６８６０）後段升２﹒５３％，報１﹒６２元；博雅互動

（００４３４）後段亦有支持上升２﹒１４％，報１﹒４３元；ＩＧＧ（００７９９）則無升跌

，報１１﹒６８元。

吉利汽車（００１７５）過去五日累升１８﹒４％，今日回吐近５％，報１２﹒１２元；長

城汽車（０２３３３）亦跌４﹒７６％，報５元；華晨中國（０１１１４）挫４﹒０１％，報

６﹒４７元；廣汽（０２２３８）軟２﹒１３％，報８﹒２９元；東風（００４８９）跌１％，

報７﹒９６元；北京汽車（０１９５８）跌２﹒０７％，報４﹒７３元。

華潤電力（００８３６）逆市有追捧，因為潤電與何猷龍的黑桃資本日前宣布共同成立合資

公司，曾一度升１﹒３２％，最後午收１５﹒２２元，微升０﹒１３％。華能國電

（００９０２）升０﹒８１％，報４﹒９７元。中國電力（０２３８０）微升０﹒５３％，報

１﹒９元。華電國際（０１０７１）無升跌，報３﹒６８元。



＊濠賭股亦回吐，年內爭取藥品降價中生成最差藍籌＊



澳門旅遊局估計入境澳門旅客量在農曆新年將增約９至１０％，警察局則指料總出入境人次

增長約３至４％，惟消息未有利好濠賭股。永利澳門（０１１２８）跌２﹒８８％，報

１７﹒５４元，穿百天線（１７﹒６５６元）；美高梅中國（０２２８２）走低４﹒３７％，報

１３﹒５６元；新濠國際（００２００）回吐３﹒５３％，報１６﹒９２元；銀娛

（０００２７）亦回吐２﹒４８％，報４９﹒１元。

港股回吐，收息股受捧，九龍倉置業（０１９９７）升１﹒８７％報５１﹒６５元，領展房

國務院總理李克強主持座談會時指，今年要爭取在重點慢性病藥品價格上有明顯降幅，惟中

生製藥（０１１７７）上周累升近１９％後，上日回吐，今早再跌５﹒３％，報５﹒９元，是表

現最差藍籌；石藥（０１０９３）挫３﹒２％，報１２﹒７元；藥明生物（０２２６９）亦跌

３﹒０４％，報６０﹒６元；三生製藥（０１５３０）則跌２﹒６４％，報１１﹒７８元。

美元上漲和風險意識增強，金價跌至近月最低位，多隻金價有沽壓。紫金（０２８９９）跌

２﹒１９％，報２﹒６８元；恆興黃金（０２３０３）亦跌２﹒８７％，報７﹒１元；靈寶黃金

（０３３３０）微跌０﹒７６％，報１﹒３元；山東黃金（０１７８７）同樣微跌０﹒６２％，

報１９﹒２８元。



＊麥嘉嘉：港股短期２６５００╱２７５００區間波動＊



港股今日２７２００點關口遇阻力，早市低開低走跌至２７０００水平，智昇證券研究部董

事麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，港股早前從低位２４５４０點開始反彈，到目前為止有逾兩

千點升幅，因此在未有太多好消息情況下，獲利回吐盤會逐漸湧現，市場關注本月底國務院副總

理劉鶴訪美，就貿易戰問題進行磋商，因此投資者近期持觀望態度，預料波幅區間在２６５００

至２７５００。

今日資金轉追公用股避險，她認為中電（００００２）仍可等待調整後買入，建議買入價為

８８元，上望最多９２元。另外，藥業股連日急瀉，麥嘉嘉認為與近日國策有關，而國務院總理

李克強有意令藥品積極降價，就算國家近日推出「以量換價」，國策列明必須於２月底前全部簽

訂完成，並於３月底先後執行，但藥價問題仍是重大纏繞原因，因此她認為藥業股短期內仍不宜

沾手。（ｕｌ、ａｌ）

