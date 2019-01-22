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即市新聞

22/01/2019 17:38

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３﹒６億元，買工行神華中行沽招行

　　《經濟通通訊社２２日專訊》港股周一（２１日）創逾三個月高後，周二開市回吐，午後因
美國擬引渡華為副董事長孟晚舟消息影響大市，港股午後最多蒸發３４１點，最終全日跌幅收窄
至１９１點或０﹒７％，報２７００５，二萬七關失而復得。
　　港股通全日淨流入３﹒５７億元，買入最多的是工行（０１３９８），神華（０１０８８）
其次是中行（０３９８８）及建行（００９３９），沽售最多的是招行（０３９６８）。
　　全日港股主板成交８４１﹒８７億元，較昨日減少６﹒８％，其中港股通成交７２﹒２５億
元，佔大市成交８﹒６％。

＊工行獲３﹒４億北水撐，招行逆市堅挺逾億北水沽＊

　　儘管大市偏軟，中資金融股普遍跌，但南下投資者對內銀喜愛不變，工行獲３﹒３９億元北
水支持，中行獲８９６９萬元北水買入，另有７５２５萬元北水支持建行。不過招行
（０３９６８）逆市堅挺升０﹒３％，１﹒１億元北水趁機沽出。另外，神華挫２﹒９％，獲１
﹒０５億元北水吸納。
　　國家公布解禁後第三批手遊版號名單，騰訊（００７００）新作仍然未獲批，股價跌
１﹒２％，遭１６２１萬元北水沽出。
　　佳源國際控股（０２７６８）日前股價暴跌，傳因主席沈天晴持股被斬倉，結果今日再瀉
２２﹒６％，股價剩餘３﹒７元，佳源國際午間停牌，佳源母企發聲明稱，沈天晴已解除股份質
押狀態。有南下投資者買入投機，淨流入１６６９萬元北水資金。（ｅｙ）

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