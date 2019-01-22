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22/01/2019 08:10

【補鑊四千】申請表多區派清，職津處熱線癱瘓

　　派發４０００元的關愛共享計劃昨日（２１日）起開始派發申請表，惟引發混亂，最少５區
民政諮詢中心表格早早派清，職津處熱線亦全面「冧檔」，令大批市民撲空。
　　政府回應指，在職家庭津貼辦事處共印製１３３萬份中英文申請表，昨日共派出１８﹒２萬
份中文版和４﹒３萬份英文版表格，若有需要會額外印製；職津處承認，昨日１６個地區派發點
都出現短缺，各民政諮詢中心亦僅有３０００至２萬份中文申請表，而昨午查詢熱線
３８９７１０８８因過度繁忙，才一度出現系統更新信息，現已刪除，免誤導來電者。
《香港經濟日報》

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