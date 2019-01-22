內地高等教育商科培教育（０１８９０）擬以每股２﹒４８元定價，為招股價區間中間偏上
，共集資８﹒７６億元。該股將於周五（２５日）掛牌上市。《香港經濟日報》
22/01/2019 08:18
【新股上市】科培教育（０１８９０）擬以每股２﹒４８元定價
內地高等教育商科培教育（０１８９０）擬以每股２﹒４８元定價，為招股價區間中間偏上
，共集資８﹒７６億元。該股將於周五（２５日）掛牌上市。《香港經濟日報》
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