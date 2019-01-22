發展局局長黃偉綸昨（２１日）向鄉議局簡介「明日大嶼願景計劃」，據了解，會上委員都
支持填海造地，可以增加土地供應和居住面積外，也可提供逾３０萬個就業機會。
不過，部分委員提到，對「明日大嶼」的造價成本表示關注，而原先計劃陸路交通是由喜靈
洲經梅窩、大嶼南到東涌，但修訂後變成靠近愉景灣一帶，未能照顧大嶼南居民對外的交通需要
，建議可考慮增加一條經梅窩的走線。
同時，方案將會令大嶼山的人口急速增長，區內現有道路配套難以負荷，要求恢復南北車輛
通道計劃，才可以配合落實計劃推展。《香港經濟日報》
22/01/2019 08:26
【明日大嶼】鄉議局籲「明日大嶼」增交通配套
發展局局長黃偉綸昨（２１日）向鄉議局簡介「明日大嶼願景計劃」，據了解，會上委員都
支持填海造地，可以增加土地供應和居住面積外，也可提供逾３０萬個就業機會。
不過，部分委員提到，對「明日大嶼」的造價成本表示關注，而原先計劃陸路交通是由喜靈
洲經梅窩、大嶼南到東涌，但修訂後變成靠近愉景灣一帶，未能照顧大嶼南居民對外的交通需要
，建議可考慮增加一條經梅窩的走線。
同時，方案將會令大嶼山的人口急速增長，區內現有道路配套難以負荷，要求恢復南北車輛
通道計劃，才可以配合落實計劃推展。《香港經濟日報》
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