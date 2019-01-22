【企業盈喜】特步（１３６８）料去年度溢利增５０至６０％

《經濟通通訊社２２日專訊》特步國際（０１３６８）發出盈喜，預料截至去年１２月底止

年度綜合淨溢利按年增加５０至６０％，綜合收入增約２５％，主要由於店舖升級和零售網絡優

化，導致零售店銷售表現強勁、產品供應及認可度提升，從而帶來更高的售罄率及代理商的補貨

訂單。另外，公司於２０１７年進行庫存回購，令代理商對補充庫存的需求增加。（ｃｈ）

