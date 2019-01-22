【港元利率】港匯續創四個月新低，一個月拆息企穩１﹒３厘

《經濟通通訊社２２日專訊》港元匯價繼昨日低見７﹒８４６後，今天進一步走低，最新報

７﹒８４６３兌１美元，距離７﹒８５弱方兌換保證價約３７點子。再創四個月新低。港元拆息

則個別發展，隔夜息回落近６個基點至０﹒３３６７９厘，但作為樓按參考利率的一個月拆息則

繼續上升並企穩１﹒３厘，報１﹒３０７５厘，與美元息差大致維持約１２０個基點。

至於連跌兩天的三個月拆息，今日微升至１﹒８２６７９厘，與美元息差亦保持約９３個基

點。六個月及十二個月拆息分別跌至２﹒２２９２９厘和２﹒５１３５３厘。

華僑銀行經濟師在報告中提到套息交易加上股市資金外流，以及大範圍反彈的美元，令港匯

下跌。展望未來，港元流動性將在月底及農曆新年左右稍微抽緊，待農曆新年後，港元流動性逐

漸回歸市場，或再度推低港元拆息與港匯。另外，本月起滬港通及深港通南向資金出現淨流出，

股市資金外流亦可能持續打壓港元，預料農曆新年後，港匯有較大機會觸及７﹒８５，驅使金管

局接盤，屆時總結餘可能從目前的７６４億元跌至５００億元。

另外，美元指數未受全球增長放緩擔憂和中國去年經濟增長大幅放緩數據所影響，隔晚升至

９６﹒３９４，為１月４日以來最高，今早在亞洲時段回軟至９６﹒３２５。（ｃｌ）

