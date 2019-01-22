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即市新聞

22/01/2019 16:33

【本港經濟】１２月整體通脹率回落至２﹒５％，全年通脹２﹒４％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》政府統計處公布，由於私人房屋租金和外出用膳費用升幅收窄
，因此２０１８年１２月整體消費物價與一年前同月比較，上升２﹒５％，略低於去年１１月的
升幅２﹒６％，但符合市場預期。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在去
年１２月的按年升幅（即基本通脹率）為２﹒９％，與去年１１月份相若。

＊全年基本通脹率平均為２﹒６％＊

　　２０１８年全年計，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升２﹒４％，其中第四季，綜合
消費物價指數按年升２﹒６％。
　　政府發言人表示，２０１８年１２月基本通脹率保持大致穩定，為２﹒９％。２０１８年全
年合計，基本通脹率平均為２﹒６％。
　　發言人稱，短期而言，鑑於輸入通脹維持溫和，加上本地租金的上升壓力近期有所減弱，通
脹的上行風險應會受控。政府會繼續密切留意情況，特別是通脹對低收入人士的影響。
　　在各類消費物價指數組成項目中，價格在去年１２月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及
水（在綜合消費物價指數中上升３﹒８％）、食品（不包括外出用膳）（上升３﹒８％）、雜項
服務（上升３﹒４％）、住屋（上升２﹒９％）、煙酒（上升２﹒８％）、外出用膳
（上升２﹒５％）、交通（上升１﹒８％）。
　　另一方面，價格在去年１２月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌２﹒３％）和衣履（
下跌１﹒５％）。（ｃｌ）

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