《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７００６點，升３點，高水１點
，最新報２７０００點，跌３點，低水５點，合約成交２８１８張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０６１６點，升４點，高水３點，最新報１０６０
８點，跌４點，低水５點，合約成交７８８張。（ｋｉ）
22/01/2019 18:15
【夜期時段】即月期指最新報２７０００點，跌３點，低水５點
《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７００６點，升３點，高水１點
，最新報２７０００點，跌３點，低水５點，合約成交２８１８張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０６１６點，升４點，高水３點，最新報１０６０
８點，跌４點，低水５點，合約成交７８８張。（ｋｉ）
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