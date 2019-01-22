【夜期時段】即月期指最新報２７０００點，跌３點，低水５點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７００６點，升３點，高水１點

，最新報２７０００點，跌３點，低水５點，合約成交２８１８張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０６１６點，升４點，高水３點，最新報１０６０

８點，跌４點，低水５點，合約成交７８８張。（ｋｉ）

