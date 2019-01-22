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即市新聞

22/01/2019 18:37

《再戰明天》日本央行公布議息結果，美國公布房價指數


　　《經濟通通訊社２２日專訊》明日（２３日），日本央行總裁黑田東彥在政策會議後開記者
會。明晚，美國公布房價指數和里奇蒙儲行製造業指數。

＊日本央行總裁黑田東彥在政策會議後開記者會＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，日本央行總裁黑田東彥在央行政策會議結束後對記者講話。

＊日本公布１２月貿易收支＊

　　在數據方面，本港時間明早５：４５ａｍ，新西蘭公布第四季消費者物價指數，季率料由
０﹒９％下滑至持平；年率料由１﹒９％放緩至１﹒８％。７：５０ａｍ，日本公布１２月貿易
收支，料貿赤由７３７７億日圓縮窄至４２３億日圓；進口年率料由１２﹒５％下滑至４％，出
口年率料由０﹒１％降至負１﹒８％。

＊台灣公布１２月工業生產＊

　　明午１２：３０ｐｍ，日本公布１１月全產業活動指數，月率料由１﹒９％跌至下滑
０﹒４％。１：００ｐｍ，新加坡公布１２月核心消費者物價指數，年率料由１﹒７％升上
１﹒８％；消費者物價指數年率料維持於０﹒３％。
　　１６：００ｐｍ，台灣公布１２月工業生產，年率料由２﹒０９％跌至０﹒３５％。

＊美國公布房價指數和里奇蒙儲行製造業指數＊

　　明晚９：３０ｐｍ，加拿大公布１１月零售銷售，月率料由０﹒３％回落至下滑０﹒６％。
１０：００ｐｍ，美國公布１１月ＦＨＦＡ房價指數，月率料維於０﹒３％。１１：００ｐｍ，
歐元區公布１月消費者信心指數，料跌幅由６﹒２降至６﹒５。同時，美國公布１月里奇蒙儲行
製造業指數，料由負８轉好至負２。　　　　　

＊楓葉教育開股東會＊

　　在本港，明日，楓葉教育（０１３１７）開股東會。（ｈｏ）

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