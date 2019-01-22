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22/01/2019 17:55

【企業盈喜】熒德控股（０８５３５）料九個月盈利顯著增長

　　《經濟通通訊社２２日專訊》熒德控股（０８５３５）發出盈喜，預期截至去年１２月底止
九個月之盈利較去年同期錄得之盈利有顯著增長，一是因為主要附屬公司核心業務的內部增長；
二是因為期內並無錄得２０１７年同期產生的有關上市開支；三是因為計入自２０１７年８月３
日收購的另一間附屬公司衛保工程有限公司的經營業績，為集團帶來溢利及收益。（ｋｉ）

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